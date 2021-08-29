رغم التحذيرات بشأن طريقة حقن لقاح كورونا.. تايلاند تستخدم طريقة جديدة للتطعيم

2021/08/29 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد تايلاند حاليا موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 20 ألف حالة يوميا.وبالكاد تم تلقيح 9,5 في المئة من سكانها بنظام كامل، وفق آخر الإحصائيات.

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