النجيفي: ماكرون لن يضيف شيئاً للموصل

2021/08/29 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق القيادي في حزب للعراق متحدون اثيل النجيفي، اليوم الأحد، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة الموصل، مشيرا الى ان الزيارة لن تضيف شيئاً.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” ابعه “النور نيوز”، ان “زيارة ماكرون الى الموصل لن تضيف شيئا فأقصى ما يريده هو ان يظهر للشعب الفرنسي انه لازال …

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