2021/08/29 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، بعمليتين منفصلتين، من احباط محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لها فتاتين في محافظة الأنبار.وأوضحت اللمجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفتاتين هددتا من قبل شخصين، بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي حصلا عليها من خلال التعرف عليهما من خلال المواقع …

ظهرت المقالة المجتمعية تحبط محاولتي إبتزاز لفتاتين في الأنبار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجتمعية تحبط محاولتي إبتزاز لفتاتين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجتمعية تحبط محاولتي إبتزاز لفتاتين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).