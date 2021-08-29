الصحة اليابانية تحدد مصدر الجزيئات الغريبة في لقاح موديرنا

2021/08/29 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الصحة اليابانية، إن فحص دفعة من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستخدم في أوكيناوا، كشف أن الجزيئات السوداء في بعض الجرعات هي بقايا غطاء العبوة المطاطي.وأضافت الوزارة، في بيانها: […]

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