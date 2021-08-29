انفجار قوي قرب مطار كابول.. وتصاعد سحب الدخان

2021/08/29 | 16:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان أن انفجارًا وقع في أحد الأحياء القريبة من مطار كابول، ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي).

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