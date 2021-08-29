انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن عشرات الجرحى

2021/08/29 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شهدت العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد انفجارا عنيفا جديدا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.

وأكدت وسائل اعلام، أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.

ونقلت وكالة Aśvaka عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل.

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