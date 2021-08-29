الرشيد يطلق دفعة جديدة من السلف لأربع فئات

2021/08/29 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، إنه "يدعو المصرف كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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