2021/08/29 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على منتحل صفة موظف في مكتب أحد الوزراء ببغداد

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