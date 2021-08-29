خطوة واحدة تفصل صلاح عن رقم قياسي

2021/08/29 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، اقترب من معادلة رقم قياسي جديد مع الريدز.وأحرز صلاح هدفا من ركلة جزاء خلال تعادل ليفربول مع تشيلسي بنتيجة 1-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح وصل إلى 127 هدفا مع ليفربول خلال 206 مباريات في جميع المسابقات.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح نجح أمام تشيلسي في تحويل ركلة جزاء داخل الشباك للمرة الـ17 على التوالي.وأوضحت أن صلاح بات على بعد ركلة جزاء واحدة لمعادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية بقميص ليفربول.وذكرت أن "مولبي أحرز 18 ركلة جزاء متتالية مع الريدز في مناسبتين، لكن الغريب أن مسيرته مع ليفربول التي امتدت 12 عاما شهدت تسجيله 61 هدفا منها 42 من ركلات جزاء.

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