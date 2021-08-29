حريق مستشفى 'ابن الخطيب'.. مصدر يكشف عن دور سعودي بالتفصيل

2021/08/29 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي، الأحد، عن مبادرة سعودية لإعادة ترميم مستشفى "ابن الخطيب" الذي احترق في نيسان الماضي، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين.

وذكر المصدر لـ"روسيا اليوم"، (29 اب 2021)، إن "الوفد سيصل يوم الأربعاء إلى بغداد، وهو وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة".

وأوضح، أن "الوفد سيطلع على المستشفى المحترق للبدء بإجراءات إعادة ترميمه بمبادرة سعودية".

يذكر انه في أبريل الماضي اندلع حريق في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، نجم عن انفجار عبوات أكسجين، مما أدى إلى مصرع 82 شخصا.

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