2021/08/29 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة توصـي بإتخـاذ عـدد مـن القـرارات لدعـم القطـاع المُختلـط المركز الخبري الوطني.

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