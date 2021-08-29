2021/08/29 | 17:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد تحذيرا من خطر وقوع هجوم في كابل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوضع في أفغانستان.. بلينكن: الخطر كبير جدا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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