الوضع في أفغانستان.. بلينكن: الخطر كبير جدا

2021/08/29 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد تحذيرا من خطر وقوع هجوم في كابل.

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