وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لن يكون لها وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس

2021/08/29 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس/ آب، حيث موعد الانسحاب النهائي من البلاد.

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