2021/08/29 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فرضت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا على بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار جنوبي البلاد.أفادت بذلك وكالة “بجهواك” الأفغانية نقلا عن وزارة الثقافة والإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طالبان” تحظر الموسيقى وتمنع المذيعات من الظهور في قندهار المركز الخبري الوطني.

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