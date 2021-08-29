التعليم تشترط “اللقاح” لإسكان الطلبة في الأقسام الداخلية

2021/08/29 | 17:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إظهار وتوثيق بطاقة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لإسكان الطلبة في الأقسام الداخلية، مشيرة الى انه بخلاف ذلك يتعذر استلام الطلبات.

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