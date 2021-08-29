بغداد اليوم تنشر أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع في بغداد والمحافظات

2021/08/29 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع في بغداد والمحافظات.

وتنشر (بغداد اليوم)، أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع للاطلاع على الاسماء اضغط على الروابط ادناه:

أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع بغداد الرصافة

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع بغداد الكرخ

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع كربلاء

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع النجف

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع واسط

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع البصرة

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سماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع الديوانية

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع ديالى

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أسماء المقبولين للعمل كموظفي اقتراع بابل

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