يحيى رسول لـ / نينا / : العراق سيوقع عقودا جديدة مع فرنسا لتسليح الجيش والقوة الجويـة

2021/08/29 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحـة ، عن توجه العراق للتعاقد مع فرنسا لتجهيز وتسليح طائرات القوة الجوية وتشكيلات الجيش العراقي .وذكر رسول ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فرنسا دولة عظمى شاركت في مكافحة الارهاب ، وكان دورها واضحا من خلال الضربات الجوية للتحالف الدولي على اوكار عصابات داعش ، وتبادل المعلومات الاستخبارية مع القوات العراقية في عمليات التحرير ".واضاف :" هناك زيارات عراقية عديدة الى فرنسا خلال الفترة الماضية ، وكذلك هناك تنسيق عسكري عراقي فرنسي في مجالي التدريب والتسليح .و نحن مقبلون على تنظيم مجموعة من الصفقات والعقود الجديدة في مجالات الدفاع الجوي وتجهيز الطائرات لاستكمال تسليح قوات الجيش والقوة الجوية العراقية "./انتهى5

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