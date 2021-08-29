وسائل إعلام: ضربة أميركية تستهدف عجلة تقل انتحاريين في كابل

2021/08/29 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل استهدفت انتحاريين، بحسبها.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أن "الجيش الأمريكي نفذ ضربة عسكرية في كابل استهدف تهديداً إرهابياً ضد المطار".بدورها نقلت وكالة الأسوشيتدبريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أنه "تم تنفيذ غارات بطائرة مسيرة استهدفت سيارة على متنها انتحاريون كانت في طريقها لمطار كابل".بدورها قالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن "القوات العسكرية نفذت اليوم غارة جوية بمسيرة للدفاع عن النفس ضد مركبة في كابل أدت إلى القضاء على تهديد وشيك لتنظيم داعش في خراسان على مطار كابل".

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