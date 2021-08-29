القبض على قاتلة ابنتيها وجدتهما.. كيف انكشفت جريمة البصرة؟

2021/08/29 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة إجرام البصرة، الاحد، من كشف تفاصيل حادث قتل غامض حصل داخل دار لفتاتين وجدتهما.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية (29 اب 2021)، ان هذه "العملية جاءت بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث القتل، وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والدة ووالد المجنى عليهن كمشتكين، حيث ادعت الأم بأن شخصين اثنين ملثمين اقتحما الدار وقاما باطلاق النار على المجنى عليهن وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية".

واضاف البيان انه "ولأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابسات الحادث والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة، وعدم وجود زوجها، واتضح هي من ارتكبت الجريمة البشعة بحق ابنتيها البالغتين من العمر ١٧ و ١٥ سنة وجدتهما والدة زوجها بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف".

وتابع، "وللشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع الانتقام من زوجها، لكونه تزوج عليها، وحين ما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام باطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس، مما أدى الى إصابة احد الضباط إصابة طفيفة نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية جيدة، تم القبض عليه وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".

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