2021/08/29 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل| البنتاغون: قواتنا استهدفت بضربة جوية سيارة مفخخة قرب مطار كابل

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