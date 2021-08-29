2021/08/29 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلفا لعلي أكبر صالحي الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2013.وإسلامي، مواليد العام 1956، حاصل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).