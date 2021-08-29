2021/08/29 | 17:59 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس التركي: لا مانع لدينا من التطبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/29 | 17:59.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي: لا مانع لدينا من التطبيع) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي: لا مانع لدينا من التطبيع) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي: لا مانع لدينا من التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).