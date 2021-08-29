"كان تهديدًا وشيكًا".. البنتاغون يكشف سبب انفجار كابول: ضربة لسيارة مفخخة كانت في طريقها للمطار

2021/08/29 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الولايات المتحدة غارة جوية دفاعية في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، استهدفت سيارة مفخخة يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش- خراسان استهدفت المطار، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

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