صور.. إصلاح أنبوب ’صرف صحي’ رئيسي داخل منزل مواطن في ذي قار

2021/08/29 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن فريق من مديرية ماء محافظة ذي قار، الأحد، من إصلاح كسر في أنبوب ماء داخل منزل أحد المواطنين في منطقة حي الفداء.

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وذكرت المديرية في بيانن تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، إنه "بتوجيه من قبل المهندس باسم جار الله الماجد مدير ماء ذي قار، قامت كوادر صيانة الجزيرة الثانية بإصلاح الكسر الحاصل على الانبوب قطر ( 6 انج ) إذ كان متسببا بأضرار داخل منزل احد المواطنين في منطقة - حي الفداء ، حيث تم الإنجاز باستخدام الحفر اليدوي".

وأضاف البيان أنه "تمت معالجة شحة الماء التي يعاني منها المواطنين في احد الشوارع التابع لمنطقة - الفجوة ،( شارع الصدرين ) وتم الإنجاز بإستخدام تقسيم عدد ( 2 ) وموصلة بالإضافة الى ( 7 ) انابيب قطر ( 4 ) انج وسداد"، موضحاً أن "العمل استمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عصراً".

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