2021/08/29 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الجزائرية ألقت القبض على رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، في تبسة شرقي الجزائر.

وذكرت المصادر أن "مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على رئيس حزب قلب تونس، المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي".

وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وذكرت مراسلة أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليم القروي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على نبيل القروي في الجزائر واتصالات لتسليمه لتونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على نبيل القروي في الجزائر واتصالات لتسليمه لتونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).