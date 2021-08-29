الإطاحة بثلاثة ارهابيين وتجار مخدرات في الانبار

2021/08/29 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، الإطاحة بثلاثة إرهابيين وتجار مخدرات في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته بغداد اليوم): "بعمليات متفرقة تميزت بالنوعية والاستباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة -احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - وبمشاركة القوات البرية تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لأغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات ".

وأضافت الخلية ان "المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة في الانبار "، مشيرة الى ان "المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٧٤ تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي ".

وأوضحت انه "وفقاً للمعلومات الدقيقة فإن جميع الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب، في حين تم تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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