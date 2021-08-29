اتلاف ادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف

2021/08/29 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية؛ عن اتلاف(٧٥٠ )كيلو غراما من الادوية البشرية المخالفة للضوابط في مطار النجف .وذكرت الهيئة في بيان انه :" تم دخول الادوية الى البلاد عبر المطار دون استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الصحة".واضافت انه :" تم اتلاف الادوية لكونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومضى على وجودها في مخازن الكمارك مدة زمنية طويلة وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين"./ انتهى7

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