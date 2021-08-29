الداخلية لـ/ نينا / : العمليات الاستباقية مستمرة ضمن القواطع الامنية

2021/08/29 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طمأنت وزارة الداخلية المواطنين ، باستمرار العمليات الاستباقيـة للقضاء على بؤر الارهاب ضمن القواطع الامنية في العاصمة بغداد والمحافظات .وذكـر مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الحرب على الارهاب لن تنتهي ، ليس في العراق حسب ، بل ودول العالم ايضا "، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بالعمل الامني والاستخباري لرسم ملامح الامن المستدام في العراق .واضاف:" ان هناك جهدا كبيرا من قبل القوات الامنية ، على مستوى قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ، وكذلك وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية التي تقوم بدور واضح في تنظيم الجهد الاستخباري للاجهزة الامنية كافة ".واوضح ، " لدينا عمليات تعقب مستمرة للارهابيين بالتزامن مع تحركات القوات الامنية لردع بؤر الارهاب وقطع الطريق امام اي موطئ قدم للعناصر الارهابية التي تروم القيام بعمليات نوعية او غيرها ، مايؤدي الى انحسار ملحوظ في مستوى العمليات الارهابية "./انتهى5

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