الإعلام الأمني: الإطاحة بثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات في الأنبار

2021/08/29 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، الإطاحة بثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات في محافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليات متفرقة تميزت بالنوعية والاستباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة-أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبمشاركة القوات البرية تم القاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لاغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات".وأضافت، أن "المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 19 تمكنت ايضا من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة في الانبار".وأشارت إلى أن "المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 74 استطاعت القاء القبض على ارهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي".وتابعت الخلية أنه "وفقاً للمعلومات الدقيقة فإن جميع الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب، في حين تم تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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