كاتبة تقترح اذانا بصوت 'ام كلثوم': لعل الذائقة ترتقي!

2021/08/29 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الكاتبة الأردنية، زليخة أبو ريشة، الاحد، صوت الاذان الذي تبثه وزارة الأوقاف، فيما دعت إلى ان يكون الاذان بصوت مجموعة اشخاص بينهم أم كلثوم.

وقالت أبو ريشة في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (29 اب 2021): "لا أَمل الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجيا.



ولكن هذا الصوت المعلب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يذكر بصلاة، ولا يهيىء لخشوع.



أطربوا القلوب بما يشجي، ولا تنفروا ما وسعكم التنفير".

وتابعت الكاتبة: "هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجرا، وعبد الباسط ظهرا، والمنشاوي عصرا، ومصطفى اسماعيل مغربا، وأم كلثوم عشاء لعل الذائقة ترتقي والجمال يصبح برهانا على صدق الحال".

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