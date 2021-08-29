2021/08/29 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، تشكيل مديرية جديدة في وزارة الصحة للضمان الصحي، فيما حددت موعداً للمباشرة بها.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تعلن عن مديرية جديدة في وزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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