لماذا قرر ماكرون إلغاء زيارة سنجار؟

2021/08/29 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق ماكرون قرر إلغاء الزيارة فيما بعد.

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