لن يكفي دعم الدول للعراق في المؤتمر الإقليمي، إذا لم يتبعه قرارات جريئة لكسب ثقة وود العراقيين - احمد موكرياني

2021/08/29 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني هلل الكثيرون بنجاح المؤتمر الإقليمي الذي عُقد في بغداد وخاصة للحضور الدولتين التي تسببتا وتسببان المآسي للشعب العراقي إيران وتركيا وتنتهكان سيادة وكرامة العراقيين، ولو بدرجة وزيري الخارجية للدولتين، لأن هذين الدولتين تعتبران العراق جزء منهما او من مستعمراتهما السابقة، ومنع السفاح الأحمق بشار الأسد من الحضور إرضاء لحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.لا ينكر أحد النجاح الشخصي للرئيس الوزراء ......





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