الزى الاسلامى وخطر السرطان - محمد فُتوح

2021/08/29 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح الزى الإسلامى وخطر السرطان ----------------------------------------منذ أيام قرأت فى إحدى الجرائد المصرية اليومية ، مقالاً مطولا ، بعنوان " الزى الإسلامى يقى من السرطان " .



استعانت فيه الكاتبة برأى أحد الأطباء المتخصصين فى الأمراض الجلدية والتناسلية ، والذى أكد أن الزى الإسلامى الذى شرعه الإله ، والذى يستر كل الجسد إلا الوجه ، يقى من السرطان ، خاصة أنه واحد من أندر أنواع السرطانات الج ......





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