الرؤية والثروة والاستقرار أهم أسباب الاستثمار بالسوق الكويتي

2021/08/29 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي دولة الكويت ضمن أهم الوجهات الاستثمارية بالمنطقة، لعدة ركائز أساسية تشكل رؤيتها، وهي الإدارة الحكومية الفاعلة، والاقتصاد المتنوع المستدام، والبنية التحتية المتطورة، البيئة المعيشية المستدامة، الرعاية الصحية عالية الجودة، ورأس المال البشري …

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