2021/08/29 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الأحد، مواعيد صرف رواتب شهر آب لموظفي الإقليم.وأعلنت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، عن “قائمة جديدة لتوزيع الرواتب لعدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواعيد صرف رواتب موظفي الاقليم لشهر آب المركز الخبري الوطني.

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