القبض على منتحل صفة موظف في مكتب أحد الوزراء

2021/08/29 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت قوة أمنية، الاحد، القبض على منتحل صفة موظف في مكتب وزير التربية ببغداد.وذكرت الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مركز شرطة باب الشيخ ألقت القبض على متهم منتحل لصفة موظف في وزارة التربية مكتب الوزير، أقدم على تزوير عدد من الكتب والأوامر لقاء مبالغ مالية”.وأضاف …

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