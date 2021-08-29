2021/08/29 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة حددت البناية للضمان الصحي وتم تعيين مديرين عامين ومعاونين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحدد موعد مباشرة مديرية الضمان الصحي بعملها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحدد موعد مباشرة مديرية الضمان الصحي بعملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).