درجال يؤكد قدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفرحة للشعب خلال ’موقعة’ سيئول

2021/08/29 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، أن المنتخب الوطني، قادر على تحقيق الفرحة المنتظرة خلال موقعة سيئول.

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وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أهاب بنجوم منتخبنا الوطني إسود الرافدين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل إسعاد شعبهم وجمهورهم الهائل".

وأضاف "في رسالةٍ توديعية بعثها لكادر البعثة العراقية الذين غادروا بغداد متوجهين إلى كوريا الجنوبية لخوض اللقاء الأول الذي يجمعهم بالمنتخب الكوري ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال الدوحة وكأس آسيا يوم الخميس المقبل، قال إن جماهيرنا تضع ثقتها بجميع نجوم منتخبنا الوطني وتعلم أنهم أهلًا للمسؤولية في المباريات الكبيرة".

وبَينَّ درجال أن "المعنويات العالية التي يتمتع بها منتخبنا الوطني وظروف الأعداد المثالية لهم ووقوف جماهيرنا الرياضية وإعلامنا الرياضي بقوة معهم جميع هذه الظروف ستكون نقاط قوة تصب في مصلحتهم نحو نتائج مشرفة".

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