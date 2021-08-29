توتنهام يقتنص فوزا صعبا.. ويتصدر الدوري الإنجليزي

2021/08/29 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

نجح فريق توتنهام في تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بعد أن حقق فوزا صعبا على واتفورد، بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من الدوري.

وعلى ملعب "توتنهام هوتسبر"، سجل هيونغ مين سون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41، بعد ضربة حرة مباشرة نفذها داخل منطقة الجزاء.وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

يذكر أن وست هام وتشيلسي وليفربول وإيفرتون يحتلون المركز الثاني برصيد 7 نقاط لكل منهم.

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