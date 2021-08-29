الدوري الانكليزي : توتنهام يحقق فوزه الثالث ويتصدر الدوري

2021/08/29 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق توتنهام فوزا صعبا على ملعبه، أمام ضيفه واتفورد، بهدف دون رد، ضمن للفريق صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.ونجح توتنهام في الفوز بمبارياته الثلاث حتى الآن بنتيجة واحدة وهي 1-0.ويعتبر توتنهام الفريق الوحيد حتى الآن في البريميرليج، الذي لم يتعثر في أي مباراة، بعد مرور 3 جولات./انتهى9

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