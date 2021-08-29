2021/08/29 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني القبض على ثلاثة ارهابيين وتاجر مخدرات في الانبار .وذكرت الخلية في بيان انه بعمليات متفرقة تميزت بالنوعية والاستباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبمشاركة القوات البرية تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لاغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات .,واضافت ان المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع قوة امنية القت القبض على احد الارهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة في الانبار و ارهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي .واوضحت انه ووفقاً للمعلومات الدقيقة فإن الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب، في حين تم تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه./انتهى9

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