افتتاح جلسات ملتقى الرافدين للحوار

2021/08/29 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعانطلقت قبل قليل، جلسات ملتقى الرافدين للحوار في العاصمة بغداد.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول كلمة ولقاءً مع رئيس الجمهورية برهم صالح قبيل الساعة الثامنة من مساء اليوم، ثم كلمة ولقاءً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامنة والنصف.

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