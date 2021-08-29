بايدن سيستقبل جثامين الجنود الأميركيين ضحايا هجوم كابل

2021/08/29 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إلى قاعدة ديلاوير العسكرية لاستقبال جثامين العسكريين الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري، الخميس، في كابل، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

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