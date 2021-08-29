الماليّة النيابيّة العراقية تعتمد مخصصات المشاريع لـ11 محافظة

2021/08/29 | 19:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق تخصيصات المشاريع لـ11 محافظة، فيما حددت أسباب تأخر إطلاقها.وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التلكؤ في صرف الميزانية لبعض المحافظات حصل قبل شهرين، …

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