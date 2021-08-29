2021/08/29 | 19:36 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 29 أغسطس 2021 | 07:33 مساءً | عدد القراءات : 6

ماكرون: الحرب على داعش ترتبط بأمن جميع دول المنطقة

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان الحرب على داعش ترتبط بأمن جميع دول المنطقة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل : هناك علاقة تاريخية تربط كردستان مع فرنسا وانها تحترم إقليم كردستان والبيشمركة.

واكد ماكرون: مواصلة دعم فرنسا لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم مشيرا الى اننا تحدثنا مع الحكومة العراقية حول سنجار وإعادة اهاليها.

من جانبه قال بارزاني: العراق وإقليم كردستان يمكن ان يكونا شركاء جيدين لفرنسا

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