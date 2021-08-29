الخارجية الأميركية: إجلاء ما يقرب من 5500 مواطن منذ 14 آب

2021/08/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

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ودخلت عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الهاربين من نظام طالبان مرحلتها الأخيرة في مطار كابول وسط خشية من وقوع هجوم جديد.

وأعلنت الخارجية الأميركية إجلاء ما يقرب من 5500 مواطن أميركي من أفغانستان منذ الرابع عشر من أغسطس, في حين لا يزال هناك 300 أميركي أو أقلّ ينبغي إجلاؤهم من البلاد ، وقالت الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط لإخراج هؤلاء الأشخاص العالقين.

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