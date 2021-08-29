ماكرون يزور مدينة الموصل

2021/08/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

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اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الى مدينة الموصل وعاد الى أربيل.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريح صحفي أن زيارته إلى الموصل جاءت للتعبير عن مدى أهمية المدينة وتقديم التقدير لكل الطوائف التي تشكل المجتمع العراقي، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية إعادة الإعمار ما زالت بطيئة جداً.

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