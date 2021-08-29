جونسون: الاعتراف بطالبان باعتبارها

2021/08/29 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إن الاعتراف الدبلوماسي بطالبان على أنها “النظام الجديد” في أفغانستان سيعتمد على تصرفات الحركة، مشددًا على أن المملكة المتحدة ستتعامل مع طالبان ليس على أساس ما يقولونه، ولكن وفقا لما يفعلونه.

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