جماهير مانشستر يونايتد ترحب بعودة كريستيانو رونالدو أثناء مباراة وولفرهامبتون

2021/08/29 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عبرت جماهير مانشستر يونايتد، اليوم الاحد، عن فرحتها بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد، خلال مباراة الفريق مع وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ورفع عدد من […]

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